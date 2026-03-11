佐賀県警鳥栖署は11日、鳥栖市の50代男性が警察官や検事を名乗る偽電話詐欺に遭い、187万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年12月18日、被害者の携帯に警察官や検事を名乗る男らから電話があった。ビデオ通話で警察手帳のようなものを見せられたうえ「口座を売買した被疑者としてあなたの名前があがっている」「出頭できなければビデオ通話で取り調べることができる」「捜査に協力し