●寒くても スギ花粉飛散シーズン継続中●あす12日(木)夜～13日(金)は天気不安定も 引き続き花粉飛散多い●13日(金)は北風で寒さ増す 週末以降は昼間は春らしい陽気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今朝は放射冷却の影響で、多くの所で氷点下の冷え込みを観測するなど、ここ最近は季節後戻りの寒さが続いています。ただ、そんな寒さの中でも、スギ花粉の飛散シーズンは、まだまだ継続中…KRY山口放送の屋上に設置して