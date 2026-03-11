札幌市の秋元市長は今年度３５０億円を超えた除排雪の経費について、排雪量を抑えなければ持続できないという考えを明らかにしました。札幌市は１月の記録的な大雪を受け、市内３８００キロの生活道路で初めての「緊急排雪」を実施。今年度の除排雪費は過去最大の３５８億円にのぼる見通しです。秋元市長は３月１１日の会見で、緊急排雪の成果と課題について触れました。（秋元克広市長）「３月上旬で終わることができたので一定の