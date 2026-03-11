東日本大震災の発生から3月11日で15年が経ちましたが、新潟県内では未だ1714人が避難生活を続けています。11日は各地で黙祷が捧げられ、多くの人が震災の教訓をつないでいく決意を新たにしました。 3月11日午後2時46分…三条市では福島県からの避難してきた人などが東日本大震災の発生時刻に合わせ黙祷を捧げました。この震災による死者は1万5901人にのぼり、未だ2519人の行方が分かっていません。福島第一原発事故の影響などによ