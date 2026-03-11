大阪府警本部大阪府警は11日、当時生後3カ月の長男を揺さぶって傷害を負わせたとして、豊中署警備課の男性巡査長（28）＝兵庫県＝を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。巡査長は昨年11月、兵庫県警に長男への傷害容疑で書類送検された。同罪で起訴され休職中。府警によると、巡査長は昨年7月27日、自宅で泣きやまなかった長男の体を前後に揺さぶり、急性硬膜下血腫などの傷害を負わせた疑いがある。巡査長は119番したが、揺