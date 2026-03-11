防衛省が今月31日に熊本県と静岡県の駐屯地に長距離ミサイルを配備することについて、中国国防省の報道官が「地域の平和と安全に対する重大な破壊である」と批判する談話を発表しました。防衛省は今月31日、敵の射程外からの攻撃を可能とするスタンド・オフ・ミサイルの一つ、「島しょ防衛高速滑空弾」を静岡県の富士駐屯地に配備すると発表しました。同じ日に熊本県の健軍駐屯地にも長距離の国産ミサイルが配備される予定で、反撃