ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンド、プールＢで日本時間１１日、スター軍団のアメリカを破る番狂わせをイタリアが演じた。３本塁打を放ち８−６と打ち勝ったが、本塁打のたびにベンチに戻った打者らが見せる「エスプレッソセレブレーション」がいかにもイタリアらしいと話題になっている。（デジタル編集部）１本目の本塁打は二回に飛び出した。６番・ティール(ホワイトソックス)が、先発の右腕マク