金子国交相（左）に要望書を手渡す北海道の鈴木直道知事＝11日午後、国交省北海道の鈴木直道知事は11日、新千歳空港と周辺地域を結ぶJR千歳線の改良に向け、国の財政支援などを求める要望書を金子恭之国土交通相に渡した。鈴木知事は面会後の報道各社の取材に、先端半導体の量産を目指すラピダスが千歳市に工場を建て、産業集積などによって「周辺地域の交通需要増加が見込まれる」と訴えた。要望書は、単線区間があるため列車