【北京＝照沼亮介】中国自動車工業協会が１１日発表した２月の中国新車販売台数（輸出向け含む）は前年同月比１５・２％減の１８０万台だった。減少は３か月連続。輸出向けは５２・４％増の６７万２０００台だった。国内販売は３２・９％減の１１３万台で、このうち電気自動車（ＥＶ）など新エネルギー車は３６・４％減の４８万３０００台だった。新エネ車購入時の税制優遇策が終了したことや、今年は春節（旧正月）連休が２月