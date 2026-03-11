◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日、みずほペイペイ）ソフトバンクが、初回に５点を先制した。先発の大津が初回を危なげなく無失点に抑え、裏の攻撃につないだ。流れのまま先頭の柳田が四球で出塁。柳町も死球で続き、一、二塁から栗原の中飛でそれぞれ進塁した。１死二、三塁の好機で山川が打席に入ると、２ボール１ストライクの４球目、１５０キロの直球を捉えて左前へ。柳田が悠々と本塁を踏み、先制に成功した。