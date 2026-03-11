個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する明光ネットワークジャパンは、2026年3月10日に「中1の壁(中1ギャップ)に関する実態調査」の結果を発表した。本調査は、中学生の子どもを持つ保護者1,000名を対象に、2026年2月12日〜16日の期間、インターネットリサーチにて実施された。「中1の壁」に関する実態調査○中学進学後、46.1%の家庭が「中1の壁」を経験「中1の壁」を経験したか中学1年生になってから、学習や生活、気持ちの面