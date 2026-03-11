「オープン戦、ソフトバンク−巨人」（１１日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの秋広優人内野手が初回にオープン戦３号となる満塁弾を放った。古巣に強烈な恩返し弾だ。初回、２死満塁で迎えた第１打席。高めの１５１キロストレートを完璧にとらえると、打球はグングン伸びて右中間席に飛び込んだ。後ろがコンパクトなスイングで捉え、豪快なフォロースルーで飛ばし、これでオープン戦３号。１２球団トップとなり、潜在