ドジャースの大谷翔平（31）が3月10日深夜、自身のInstagramストーリーズを更新し、愛犬・デコピンの最新ショットを公開した。投稿では、ライトアップされた東京タワーを背景にした1枚を披露。侍ジャパン戦のため帰国している大谷とともに、デコピンも日本に来ているのではないかと注目を集めている。 【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶望顔”を披露！大谷翔平作の絵本の先行公開に「可愛すぎて胸