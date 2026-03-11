WBC 2026 プールB 状況（3月11日時点） WBC 2026の1次ラウンドも終盤に入り、プールB（ヒューストンプール）では誰もが予想しなかった波乱含みの展開が続いている。 特に大きな注目を集めているのが、欧州勢・イタリアによる快進撃だ。優勝候補筆頭の一角であるアメリカを破るなど、下馬評を覆す戦いぶりでグループ首位を快走している。対するアメリカは、すでに1次ラウンドの全4試合を消化し