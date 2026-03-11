札幌・中央警察署は2026年3月11日、住居侵入と強盗、不同意性交の疑いで、美唄市に住む自称・個人事業主の中島邦博容疑者（49）を逮捕しました。中島容疑者は1月8日午後11時ごろから翌日午前1時ごろまでの間、札幌市中央区のアパート一室に侵入し、住人の女性（20代）に対して性的暴行を加えたうえ、スマートフォン1台ほか13点（時価合計約9万1540円相当）を奪った疑いがもたれています。1月9日午前1時すぎ、女性から