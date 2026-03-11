いつの間にかぽっこりしてきた下腹…。年齢とともに落ちにくくなるお腹まわりの脂肪に、悩んでいる方も多いのではないでしょうか？そんな方におすすめなのが、寝転んだまま無理なくできる簡単ヨガポーズ【アナンターサナ（横向きの脚上げ）】。１日１分程度、横になって脚を持ち上げるだけで、お腹まわりの筋肉にじわっと効いて、内側からじっくり引き締まっていきます。🌼お腹のたるみ、贅肉をまるっと解消！１日10回【脱