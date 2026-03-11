ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に日本を出発し、同日の現地時間午前3時半ごろに決戦の地マイアミに到着。マイアミ国際空港は侍ジャパンを歓迎する特別動画を公開した。JAL（日本航空）機で到着した侍ジャパン。機体が滑走路を移動し、選手たちが空港内のエレベーターを降りて行く。外ではリムジンバスが待機し、荷物を