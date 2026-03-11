BLUETTI JAPANは、3000Whクラスとして世界最軽量コンパクトサイズを実現した大容量ポータブル電源「AORA 300」を、2026年3月3日に発売しました。実売価格は35万8900円（税込）。 「AORA 300」 記事のポイント 3000Whクラスで世界最軽量コンパクトをうたう大容量ポータブル電源。高出力、約75分の急速充電、高速UPSも備え、車中泊から防災、家庭のバックアップ電源まで幅広く活用できます。 従来の3000Whクラスの大容