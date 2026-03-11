アメリカメディアは「イランがホルムズ海峡に機雷を敷設しはじめた」と報じました。すでに数十個が敷設されたと報じられていますが、ガソリン価格は今後どうなるのでしょうか？ 【写真を見る】ガソリン価格｢週末は170円超に?｣ 乱高下続く原油価格 値上がり前に客足増える? ｢オイルショックでも、こんなに上がらなかった｣ イラン情勢を受けて乱高下が続く原油価格。アメリカの原油先物価格は、3月9日に1バレル＝120ドル近くまで急