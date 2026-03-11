及川光博が、2年ぶり21作目となるオリジナルアルバム『TAKE IT ROSY！』を5月6日(水)にリリースすることが決定した。今年の5月29日にデビュー30周年を迎える及川光博。本作は、まさに「大ミッチー祭り☆」と呼ぶにふさわしいバラエティ豊かな内容で、アルバム全体にアニバーサリームードが漂う、爽快で華やかな作品に仕上がっている。リード曲「スターダスト・カーニバル」は、ビッグバンドアレンジを施したゴージャスなパーティー