【モデルプレス＝2026/03/11】女優の森日菜美が3月10日、自身のInstagramを更新。人生初の短いヘアスタイルを披露し、注目を集めている。【写真】24歳戦隊作品ヒロイン「新鮮」人生初ボブにイメチェン◆森日菜美、ボブスタイルで「人生初の短さ」森は「役作りの為に、ばっさりーー！」とつづり、これまでのロングヘアから、顎のラインまで短くカットしたボブスタイルを公開。「ボブもりひなもよろしくお願いします」と、ガラリと印