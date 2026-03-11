SIX LOUNGE。が、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2のオープニング主題歌を担当することが発表された。今回主題歌に起用された楽曲タイトルは「さよならじゃない方がいい」。アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲になっている。主題歌情報と併せ、楽曲を使用したアニメの本PVも公開となった。アニメの初回