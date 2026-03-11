JR四国 鉄道を核とした交通インフラにとどまらず、新たな価値とサービスを創出するため、JR四国は2027年度も過去最大級の採用を継続します。 2027年4月の採用計画数は、総合職30人、プロフェッショナル職75人、高校卒30人、社会人（カムバック採用含む）40人の合わせて175人規模です。 働きやすさと職場環境を改善するため、2026年度から奨学金返還支援（代理返還）制度とフレックスタイム制度を新たに導入します