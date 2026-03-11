埼玉県立小児医療センターによりますと、2025年1月から10月にかけて、3人の患者に対して、白血病の治療のために抗がん剤の注射をしたところ、太ももの痛みなどの神経症状を発症したということです。3人のうち、10代の男性患者は2月に死亡し、残りの10代と10歳未満のいずれも男性患者は意識不明の重体です。3人からは今回の注射では使われない別の薬液が検出されていて、医療センターは事件・事故の両面の可能性があるとして警察に