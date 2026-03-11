スポーツ庁が行った調査で、30代女性の運動やスポーツの平均実施時間は、同年代の男性と比べて半分以下だったことがわかりました。20歳以上の週1日以上のスポーツの実施率は51.7％で、男性は55.0％、女性は48.8％と、男女差は過去最大となりました。また、1週間あたりの運動・スポーツの実施時間について年代別で見ると、30代女性の30分が最も短く、30代男性の64.4分と比べて半分以下だったことがわかりました。家事や育児の負担が