中東のホルムズ海峡周辺で、日本のコンテナ船を含む少なくとも3隻が相次いで攻撃を受けたと、イギリスのフィナンシャル・タイムズが報じました。【映像】攻撃を受けたコンテナ船「ワン・マジェスティ」海事当局などの話として日本の海運大手商船三井が所有するコンテナ船「ワン・マジェスティ」が11日未明、ペルシャ湾で攻撃を受け、船体の一部に損傷が生じているということです。またタイ船籍の貨物船「マユリー・ナリー」