総務省は10日、26GHz帯における第5世代移動通信システム（5G）の普及に向けたオークション（価額競争）の参加申請受付を開始した。期間は4月9日17時15分まで。 全国枠と地域枠で周波数を割当 今回の割当対象となるのは、26GHz帯の特定高周波数無線局。用途やエリアによって「全国」と「地域」の2つに区分される。 全国特定高周波数無線局には25.8GHz超～26.2GHz以下の400MHz幅、地域特定高周波数無線