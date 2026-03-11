知人男性の頭や顔などをスコップやハンマーなどで殴り死亡させたとして罪に問われている44歳の男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。この裁判は2025年8月、石川県小松市の自宅で知人男性の頭や顔などをスコップやハンマーなどで殴る暴行を加え死亡させたとして、小松市の建設業の男が傷害致死などの罪に問われているものです。11日に金沢地裁で行われた初公判で、男は「間違っていない」と起訴内容を認めました。検