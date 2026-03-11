「地中海っぽいですが、三重です」【三重に見えんくて5.8万いいね】志摩地中海村の異国情緒漂う風景2026年2月26日、そんな呟きと共に投稿された風景が、X上で話題になった。白壁の建物が連なるこの町並み、独特な色彩の敷石が続く路地。たしかにどう見ても日本とは思えないが......。投稿者・めかぶ（＠aybena）さんのポストには、5万8000件を超える「いいね」（3月10日時点）のほか、「三重に見えん」「どこやねん思ったら隣県で