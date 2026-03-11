東日本大震災の犠牲者に祈りをささげる神道、仏教、キリスト教の関係者ら＝１１日、鎌倉市山ノ内の建長寺宗教の壁を越えて東日本大震災の犠牲者を悼む「追悼祈願祭」が１１日、建長寺（鎌倉市山ノ内）で行われた。仏教、神道、キリスト教の３宗教の聖職者ら約８０人が一堂に介し、心を一つにして復興の祈りをささげた。地震発生時刻の午後２時４６分に合わせ、国宝の「梵鐘（ぼんしょう）」が鳴らされ、龍王殿に並んだ神職や僧