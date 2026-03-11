秋田県出身で俳優の生駒里奈さんが自身のXを更新。東日本大震災から15年を迎えた思いを綴りました。 【写真を見る】【 生駒里奈 】東日本大震災から15年「今一度自分の命と大切な人を守れる行動を考える日にしたいと思います」生駒さんは「東日本大震災から、今日で15年を迎えます。犠牲となられた皆さまの御冥福をお祈りいたします。」と投稿。続けて「14時46分から1分間の黙とうを私も捧げたいと思います。」と綴りま