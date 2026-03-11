「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）関脇高安が大関琴桜との全勝対決を制し、４連勝とした。立ち合いから力強く踏み込み、両まわしを持つと、しっかり前に出て寄り切った。存在感をみせる３６歳は「下から攻めてうまく決めることができた。体がよく動きました。稽古が生きて、勝つことができた。また明日も頑張りたい」と充実した表情で振り返り、好調の理由については「どんどん足が出ている。しっ