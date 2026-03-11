「エアコン」のような性能をうたう商品に注意を呼びかけです。国民生活センターによりますと、空間の温度を上げたり下げたりする性能をうたう冷暖房機器についての相談件数は、2025年までの5年間で3038件寄せられているということです。相談では、「広告のような温度にならない」「冷たい風が出ない」「暖まらない」などの申し出が多くみられたということです。国民生活センターは、室温調整ができるとうたっていても実際には機能