商船三井は１１日、同社が保有し、ペルシャ湾に停泊中のコンテナ船で損傷が見つかったと明らかにした。乗組員にけが人はなく、船は航行可能だという。原因については調査中だとしている。ペルシャ湾は、イランにより事実上封鎖されているホルムズ海峡の西側にある。