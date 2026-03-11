東日本大震災の発生から15年です。1万5,901人が亡くなり、現在も2,519人の行方が分かっていません。あの日から15年。震災の記憶と教訓を次の世代につなげようと、今年も、県内各地で祈りが捧げられました。秋田市の施設には震災後に福島県や宮城県から避難してきた人たちとその支援者が集まりました。毎年3月11日に開かれている交流会で今年は一般の参加者も含め、60人余りが参加しました。一人ひとりが故郷や、大切な人に思いを馳