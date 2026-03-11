今月6日に開幕したミラノ・コルティナパラリンピック。クロスカントリースキーの男子スプリントクラシカルがきのう行われ岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手が出場しました。 8大会連続のパラリンピック出場となる大ベテラン・新田佳浩選手。きのう（10日）挑んだのは、およそ1キロのコースで雪の2本の溝の中を滑り、前進するスプリントクラシカルです。予選・全体5位のタイムで準決勝へ進んだ新田選手。この組