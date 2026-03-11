大分東署は11日、大分市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約690万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年10月下旬、被害者がフェイスブックで知り合った女性とLINEでやり取りを始めた。女性から金の投資話を持ちかけられ、投資のLINEグループに参加した。その後、投資スタッフを名乗る人物から取引アプリのダウンロードを指示され、電子マネーカードを複数回購入。