東日本大震災の発生から１５回目となる３月１１日を迎えました。県内でも祈りが捧げられています。 平和公園では、地震発生の午後２時４６分に合わせて県内に避難してきた人やボランティア団体ら約５０人が「あの日を風化させない」と黙とうを捧げました。 福島・いわき市から避難 三浦綾さん「節目の年にもなりましたので、１５年前のきょう揺れた時からの自分を思い出しました」 １５年前の３月１１日、東北地方などの太平洋