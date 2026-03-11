＜台湾ホンハイレディース 事前情報◇11日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞台湾ツアーメンバーとして、今週の日台共催大会に出場する日本選手がいる。25歳の佐渡山理莉は「距離も長いし、チャンスになるホールも数えるほど。そこはしっかり攻めて、耐えるところは耐えたい」と、4日間のプレーをイメージする。【写真】びっくり！コース内にクジャクが登場2000年5月5日生まれの佐渡山は、