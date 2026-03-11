全日本柔道連盟は11日、全日本選抜体重別選手権（4月4〜5日、福岡国際センター）の組み合わせを発表した。世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）の最終選考も兼ねる今大会。既に代表内定が決まっている男女計9人（男子66キロ級・武岡毅、阿部一二三、81キロ級・老野祐平、90キロ級・村尾三四郎、田嶋剛希、100キロ級・新井道大、女子52キロ級・阿部詩、63キロ級・嘉重春樺、70キロ級・田中志歩）はいずれもエントリーし