宮城県石巻市の震災遺構・大川小でともされた竹あかり＝11日午後6時7分東日本大震災の津波で児童・教職員計84人が死亡、行方不明となった宮城県石巻市の旧大川小では11日、慰霊法要が開かれ、集まった遺族が会えなくなったわが子を思い浮かべ、涙を流した。法要では、地震が発生した午後2時46分に黙とうをささげた。小学2年生の息子を亡くした遺族会の会長永沼由美子さん（55）はあいさつで「いってらっしゃいという言葉が、宙