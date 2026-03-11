◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）10日に1軍合流したばかりのタイラー・ネビン内野手が復帰2戦目でオープン戦初安打を放った。4番・DHで先発すると2点を追う4回、1死二塁で左前適時打。「個人的にも初打点もあったので凄く良いスイングができたと思う」と自画自賛した。復帰初戦となった10日は3打数無安打。この日も4打数1安打3三振と、本調子とは言い難いが「昨季からまだ7打席目というか、実戦が少な