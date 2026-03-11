ロシアとの戦争は5年目に入ったが、ウクライナの人たちのレイブを楽しむ姿勢は変わらない/Vladyslav Musiienko/Reutersキーウ（CNN）雪と氷に覆われた暗い路地を人影が通り抜け、こもったビートが聞こえてくるコンクリート建てのビルへ向かった。ウクライナの首都キーウ中心部にあるそのビルの中で、赤い薄明かりがぼんやりと照らし出すのは、汗ばんだ体を押しつけ合って踊る集団だ。赤い照明は軍用の懐中電灯を連想させる。ここか