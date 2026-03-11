１１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４８４円７６銭（１・０２％）高の４万７８０３円３０銭だった。２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、約７割にあたる２２９銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、７７６円９８銭（１・４３％）高の５万５０２５円３７銭だった。日経平均への影響が大きい半導体関連の銘柄が値上がりしたため、読売３３３と比べ上昇幅