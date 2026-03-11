高市総理大臣は東日本大震災の追悼式に出席し、災害に強い国づくりを進めていくと述べました。【映像】花を手向ける高市総理の様子高市総理大臣「発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を、今年中に設置すべく準備を加速し、災害に強い国づくりを進めてまいります」また、高市総理は復興に向けた様々な課題について「まずは次の5年間で何としても解決していくという強い決意で被災地の復興に全力を