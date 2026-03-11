クズ男役が話題の俳優竹財輝之助（45）が10日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。妻のアンケートにMCの藤本美貴と横澤夏子が共感した。竹財は14年、女優の藤真美穂と結婚。18年、第1子女児が誕生。4月から小学3年生になるとを明かした。竹財の妻は「家事・育児でずっと気になってることは？」という質問に、「今まで通り『〓の一声』の立ち位置でいてくれれば私も前向きに動いていけるのですが、