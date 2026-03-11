阪神の新助っ人右腕カーソン・ラグズデール投手（２７＝ブレーブス）が１１日の西武とのオープン戦（甲子園）に先発。４回３安打１失点と粘投したが、３盗塁を許すなど課題も浮かんだ。来日初となる甲子園のマウンド。初回は三者凡退に抑え、２回も一死一塁からカナリオを併殺に仕留めて無失点で切り抜けた。４回には一死二塁からネビンの適時打を浴びたが、２０３センチの長身から力強い直球やナックルカーブで打者を翻ろうし