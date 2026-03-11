米女子プロバスケットボールＷＮＢＡインディアナ・フィーバーの人気選手、ソフィー・カニンガム（２９）が、デート相手の条件を明かし話題となっている。ドイツメディア「ビルト」によると、カニンガムは自身のポッドキャスト「ＳｈｏｗＭｅＳｏｍｅｔｈｉｎｇ」で高身長の女性と交際したい１８３センチの男性から、次のような質問を受けた。「身長は約１８３センチですが、ソフィーと同じくらいの背丈かそれ以上の女の子