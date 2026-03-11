三重県四日市市で無免許でバイクを運転し横断歩道を歩いていた男性をはねてそのまま逃げたとして、17歳の少年が逮捕されました。 無免許過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、四日市市の会社員の少年（17）です。 警察によりますと、少年は10日午後8時55分ごろ無免許でバイクを運転し、四日市市諏訪町の国道1号で横断歩道を横断していた津市の男性（59）と衝突し、けがを負わせたにもかかわらず、救護せず逃走した