キャンドルハウス（リトアニア） 「北欧」の雑貨や食べ物を集めたイベントが11日、高松市のデパートで始まりました。 高松三越で始まった「北欧屋台」です。会場には「北欧」らしいカラフルな生活雑貨や、北欧の厳しい冬を乗り越えるための食・海鮮のマリネなど約4000点が並んでいます。 リトアニアのキャンドルハウス。中にろうそくや電球を入れ、家に光が灯る様子を楽しみます。絵付けや窯焼きの作業を全